На улице Большевистской столкнулись три автомобиля: там собралась пробка

Авария произошла на улице Большевистской. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В воскресенье, 16 августа, серьезная авария произошла у дома №285 на улице Большевистской: там столкнулись сразу три автомобиля.

- Водитель Toyota Sprinter ехал в сторону центра, но не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем «ГАЗель», - сообщают в группе «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Альянс». - «ГАЗель» от удара отбросило на остановившийся автомобиль Toyota Town Ace.

К счастью, в аварии никто не пострадал, однако авария доставила неприятности водителям, которые в это время оказались на улице Большевистчкой.

- Образовалась серьезная пробка, - констатируют очевидцы.

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