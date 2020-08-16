В Новосибирске коронавирусом заболели 47 человек за сутки - это самый низкий показатель за последние два месяца

БЛагодаря усилиям медиков болезнь начинает отступать. Фото: Минздрав НСО.

Оперативный штаб Новосибирской области порадовал сообщением о рекордно низкой заболеваемости коронавирусом в регионе. По данным эпидемиологов на 16 августа, за сутки в регионе коронавирусом заразились 47 человек.

- Всего с начала вспышки коронавирусом в области заболели 10621 человек, - пояснили в оперативном штабе.

Среди заболевших за прошедшие сутки - двое детей:

- Всего в регионе сейчас госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, - продолжают в оперативном штабе.

Кроме того, 58 взрослых пациентов находятся в отделениях реанимации, а всего в больницах Новосибирска лечатся 1060 сибиряков, у которых уже выявили коронавирус или подозревают, что человек им болен.

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