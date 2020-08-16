В Новосибирске умерли еще трое больных коронавирусом: что о них известно

Спасти трех пациентов врачи не смогли. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вспышка коронавируса унесла жизни еще трех сибиряков: об этом 16 августа рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. Жертвами болезни стали трое пожилых новосибирцев:

- Скончались мужчина, которому было 82 года, и две женщины в возрасте 66 лет, 70 лет, - сообщают в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 312 человек: в основном это пожидые люди, течение болезни у которых осложнялось хроническими заболеваниями.

Сейчас врачи борются за жизнь семи пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

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