Новосибирец выпал с балкона на 18 этаже и погиб

От полученных травм мужчина погиб. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло ночью в воскресенье, 16 августа, в Кировском районе: там с 18 этажа дома №4/1 по улице Беловежской выпал парень и погиб.

- По словам очевидца, живущего в этом доме, он услышал стуки о фасад и карнизы здания и, выбежав на балкон, увидел внизу тело, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - По версии свидетелей, мужчина находился на балконе.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, выпавшему с 18 этажа новосибирцу было 32 года.

- От полученных травм мужчина скончался, - пояснили КП-Новосибирск в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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