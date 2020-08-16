Новосибирец выпал с балкона на 18 этаже и погиб

От полученных травм мужчина погиб.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ЧП произошло ночью в воскресенье, 16 августа, в Кировском районе: там с 18 этажа дома №4/1 по улице Беловежской выпал парень и погиб.
- По словам очевидца, живущего в этом доме, он услышал стуки о фасад и карнизы здания и, выбежав на балкон, увидел внизу тело, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - По версии свидетелей, мужчина находился на балконе.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, выпавшему с 18 этажа новосибирцу было 32 года.
- От полученных травм мужчина скончался, - пояснили КП-Новосибирск в полиции.
Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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