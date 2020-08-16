Погода в Новосибирске на 16 августа 2020 года: когда в город вернется жара

Синоптики обещают, что дождей в воскресенье не будет. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске на 16 августа 2020 года особо не порадует сибиряков: синоптики обещают пасмурный день, хоть дождя и не будет.

- Днем по области воздух прогреется до плюс 20 - плюс 25 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 22 - 24 градусов), ночью похолодает до плюс 10 - плюс 12 градусов, - сообщается в новосибирском гидрометцентре. - Возможен ветер с порывами до 4 - 9 метров в секунду.

С понедельника в столице Сибири начнет теплеть: по прогнозам метеорологов, 17 августа воздух в Новосибирске прогреется до плюс 26 градусов, никаких дождей не будет.

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