Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 августа 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Врачи делают все необходимое, чтобы помочь пациентам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Коронавирус пока, увы, и не думает отступать, и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 августа 2020 года это подтверждает. По данным эпидемиологов, в регионе не осталось ни одного района, где не было бы заболевших.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской область болезнь диагностировали у 10574 человек, среди них - 644 ребенка. В тяжелом состоянии в реанимации сейчас находятся 58 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов. Всего в больницах Новосибирска находятся 1106 взрослых, в районных клиниках - 593 человека. Также в области госпитализированы 26 детей.

Но есть и хорошие новость: болезнь удалось побороть уже 9179 пациентам: только за минувшие сутки были выписаны 94 выздоровевших сибиряка.

Карта распространения коронавируса.

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