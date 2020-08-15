Рейсы из Новосибирска на Алтай: сколько стоят, как будут летать

Правительство будет субсидировать рейсы из Новосибирска в города Алтайского края и Ямало-Ненецкого округа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, сколько будут стоить рейсы из Новосибирска на Алтай. Новосибирцы смогут дешевле летать в Алтайский край и Ямало-Ненецкий округ. Эти маршруты в список авиарейсов, которые будут субсидировать из федерального бюджета. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

— Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций. В июле Правительство выделило на субсидии 3 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе кабинета министров.

В список субсидируемых рейсов попали «Новосибирск-Белокуриха», «Новосибирск-Салехард» и «Новосибирск-Ноябрьск». Билеты на эти рейсы продаются по сниженным ценам, затраты на которые компенсирует государство.

Согласно постановлению, приоритетное право на субсидии дается компаниям, которые используют современные российские самолеты.

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