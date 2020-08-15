«Танцующее пузико»: беременная сибирячка показала соблазнительный танец

Сейчас Ольга на 7 месяце беременности. Фото: стоп-кадр.

Новосибирская танцовщица Ольга Ряжа, которая скоро станет мамой, показала подписчикам свой «беременный» танец в стиле дэнсхолл. Девушка надела обтягивающее белое платье, подчеркивающее большой живот, и начала чувственно двигаться под музыку.

— Я сейчас на седьмом месяце беременности. Это мой первый мой «домашний» танец за последние месяцы, которым я поделилась в соцсетях. Разумеется, двигаться было не так легко и бодро, как кажется, есть ограничения: уже не нагнешься, не сделаешь резких движений, себя бережешь, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Ряжа.

Подписчики восхитились красотой движений. Фото: стоп-кадр

Многие подписчики Ольги похвалили ее, восхитившись красивыми движениями.

— Какая ты красавица!

— Какая клёвая!

— Танцующее пузико! — написали они в комментариях.

Напомним, Ольга Ряжа до этого удивляла подписчиков элегантным кошачьим танцем на пляже острова Бали. А еще раньше поздравила подписчиков со Старым Новым годом необычным способом, надев шапку Санта Клауса, она соблазнительно подвигала ягодицами по песку.

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