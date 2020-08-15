Празднование 300-летия Куйбышева: губернатор Андрей Травников сделал заявление

Совсем скоро Куйбышек отметит 300-летие. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

В субботу, 15 августа, губернатор Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Куйбышевском районе. И предложил утвердить программу празднования предстоящего 300-летия Куйбышева.

- Запустение - это не про этот древний город, мы видим здесь бурное развитие. Через два года Куйбышев-Каинск отметит 300 лет. Сделано очень многое - фактически, подготовка к юбилею стартовала. На федеральном уровне есть такая практика - к юбилею какого-либо города или региона издаётся Указ Президента или постановление Правительства, которыми утверждается программа подготовки к празднованию юбилея, - отметил глава региона. - Есть предложение - подготовить и утвердить программу празднования трёхсотлетия Куйбышева. Многое сделано, ещё больше в заделе, и для того, чтобы ничего не упустить и иметь комплексный подход, предлагаю утвердить программу грядущего юбилея. Надо помогать тем, кто что-то делает. В Куйбышеве собралась команда, которая делает, поэтому мы им будем помогать.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, который также принял участие в совещании, подчеркнул, что вся помощь Куйбышеву будет оказана. Правительство новосибирской области также окажет необходимую поддержку.

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