«Какая птичка вымахала!»: волонтеры выпустили в дикую природу большую сову

Волонтеры выпустили сову в лес. Фото: стоп-кадр

Волонтеры из Новосибирского Центра реабилитации диких животных показали, как они выпускают на волю большую ушастую сову. Летом к зоозащитникам попали несколько птиц, которых они выкормили и вырастили, подготовив к дикой природе.

Перед выпуском птиц готовят к жизни в дикой природе. Фото: стоп-кадр.

— Совят нынче, как и птенцов коршунов, поступает немного, часть поступивших была подсажена к приёмным семьям, часть готовится к выпуску у нас в вольерах и постепенно выпускается. Также много поступило соколят пустельги. Их, как совят, частично удалось вернуть в природу, а оставшиеся переехали на разлет к нашим коллегам в город Кемерово, — рассказали в Центре. Их птенцы за это время выросли в крупных и красивых птиц.

Напомним, волонтеры недавно выпустили на волю нескольких зайчат, бельчат и ласок. Их они до этого также готовили к жизни в естественной среде.

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