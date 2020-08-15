«Бросил на нее зажигалку»: под Новосибирском мужчина облил бензином и поджег свою любимую

Мужчина поджег свою 37-летнюю сожительницу. Фото: Евгения ГУСЕВА

41-летний житель села Рождественка в Сузунском районе поджег свою возлюбленную во время ссоры. Об этом в полицию сообщили медики, к которым поступила пострадавшая сибирячка.

— Правоохранители выяснили, что накануне 41-летний ранее не судимый мужчина и его 37-летняя сожительница вместе распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры мужчина облил женщину бензином и кинул на нее зажжённую зажигалку, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас сибирячка лежит в Сузунской районной больнице с ожогами 1 и 2 степени. У нее обожжены туловище, шея, бедро и обе голени — 15 % тела.

Задержанный сибиряк признался в своей вине. Полицейские проводят дальнейшую проверку.

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