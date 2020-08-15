Погода в Новосибирске на 15 августа 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

15 августа в Новосибирске будет пасмурно, дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске 15 августа 2020 года будет пасмурная: температура днем будет немногим выше 20 градусов тепла, ожидаются небольшие дожди.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +20-22 градуса, ночью — +12-14. Облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +18-23 градуса. Сибиряков ждут облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс Погода» обещают пасмурную погоду, но без дождей. Температура нем составит +17-19 градусов.

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