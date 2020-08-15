Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 августа 2020 года расскажет о ситуации в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 15 августа 2020 года. По данным оперштаба, уже несколько дней подряд число выздоровевших в несколько раз превышает число заболевших.

— В регионе зарегистрирован всего 10 518 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 618 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 9 085 пациентов. Всего от болезни скончались 306 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 52 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 317 человек. Медицинские работники провели 362 216 тестов на коронавирус.

Коронавирус распространился по всем регионам Новосибирской области

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