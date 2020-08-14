«У них любовь»: сибирячка сняла на видео, как лев и львица в зоопарке нежатся на солнышке

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла забавное видео со львом Сэмом и львицей Найтирией. Фото: Кадр из видео

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла забавное видео со львом Сэмом и львицей Найтирией, которые отдыхали в своем вольере и грелись на солнышке. Его сибирячка опубликовала на Ютуб.

— С Сэмом, сыном Звевса и Нати, — настоящая загадка. Он никогда не имел львят, но является отцом! Дело в том, что Сэм — родитель нескольких лигрят. Создание пары из африканского льва и бенгальской тигрицы не было научным экспериментом — животные с младенчества содержались в соседних вольерах и привыкли друг к другу, — сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» в своем фоторепортаже.

А ролик Анны, тем временем, уже успел собрать множество лайков и комментариев. Сибиряки написали, что хищная парочка смотрится очень органично:

— Похоже, что у них любовь!

— Какие красивые большие кошки.

— До чего хороша наша Найтирия! Просто конфетка, — пишут люди.

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