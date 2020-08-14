«Это ужас!»: сибирячке испортили волосы в салоне красоты

Сибирячка хотела покрасить волосы перед встречей с одноклассниками, но ее планы нарушил поход в салон у дома. Фото: revizor.nsk\https://www.instagram.com/revizor.nsk/

Сибирячка хотела покрасить волосы перед встречей с одноклассниками, но ее планы нарушил поход в салон у дома. Корни волос у девушки, после процедуры красоты, сильно отличались по цвету от ее остальных волос.

— Готовясь к срочной встрече с одноклассниками и в отсутствие записи в нормальные салоны, обратилась в данное заведение возле дома. Хотя наличие такого количества свободного времени у «мастера» уже должно было насторожить. Но, как я думала, покраска корней — дело нехитрое. Вежливый администратор, проходное место, немаленькие цены, в целом, должны были говорить о качестве этого заведения. Но, придя в салон, мне сразу же в глаза бросилось, как одна из мастеров неуклюже держит ножницы, роняет фен и мечется вокруг предыдущей клиентки. Но даже это меня не остановило: я наделась на лучшее, — написала сибирячка в группе в инстаграме «revizor.nsk». — Но надежды не оправдались: результат на фото. Но при этом, я ведь заранее сразу обговорила цвет, который мне понравился в каталоге, предупредила, что волосы у меня вьющиеся, работать с ними довольно трудно. И мастер, вроде как, что-то там долго смешивала, взвешивала, перебирала тюбики с оксидом, полчаса мыла мне голову… А в итоге что? Дилетантка первой степени! Разница в цвете огромная! При этом, никто в этом салоне свою вину признать не согласился! Мне еще там на повышенных тонах говорили, что проблема в моих волосах, что на них нельзя получить такой цвет, как в каталоге. Да и вообще, на их взгляд, никакой проблемы там не было!

Волосы у девушки оказались разного цвета. Фото: revizor.nsk\https://www.instagram.com/revizor.nsk/

По словам сибирячки, за то, чтобы исправить плохую работу мастера в другом салоне она отдала пять тысяч рублей. Поскольку руководство салона на связь с девушкой не выходит, она решила обратиться с иском в суд, чтобы получить компенсацию.

Пост девушки собрал много комментариев, сибиряки высказали свое мнение о произошедшей с ней неприятности. Однако, позиция у людей была разная: кто-то вставал на сторону сибирячки, пострадавшей от похода в салон, а кто-то утверждал, что делая выбор в пользу непроверенного места она должна была предполагать такой исход событий:

— Сначала взрослые люди идут, куда попадется, а потом жалуются. Нужно иметь своего мастера, особенно, если сложные волосы!

— Мне кажется, что уж если человек называет себя мастером и берется за работу, то и выполнять он ее должен как следует.

— Это просто ужас, сочувствую девушке, — пишут люди.

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