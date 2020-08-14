«Снимаю шляпу»: гендиректор новосибирской филармонии покинул свой пост

Директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин покинул свой пост. Фото: beibitmukhamedin\https://www.instagram.com/beibitmukhamedin/

Директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин покинул свой пост. Об этом он объявил на своей странице в инстаграм в пятницу, 14 августа.

— Уважаемые друзья! Сегодня я покидаю пост руководителя нашей с вами любимой филармонии. Это было прекрасное и удивительное время! Время прекрасных проектов и знакомства с новыми талантливыми музыкантами, креативными менеджерами, прекрасными слушателями. От всей души желаю Новосибирской филармонии только процветания, прекрасных творческих проектов и конечно же побед. Снимаю шляпу, дорогая филармония! Рад был с тобой познакомиться! Двигаемся дальше! — написал Бейбит Мухамедин.

Свой пост Бейбит Мухамедин занимал с 2016 года. Пока точно неизвестно, кто займет должность руководителя филармонии после его ухода.

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