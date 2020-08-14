«Мы могли это проглотить»: новосибирцы купили в магазине «Оливье» и нашли в нем стекло

Сибиряки нашли кусок стекла в салате. Фото: https://novosibirsk.flamp.ru/

Новосибирцы купили в магазине готовый салат «Оливье», но во время обеда обнаружили в нем кусок стекла. По словам людей, неприятную находку они обнаружили уже на дне контейнера, поэтому они опасаются, что еще какие-то такие кусочки они все-таки могли съесть.

— Нашли стекло в салате! Боимся даже представить, насколько это серьезно. Какие могут быть последствия, если это вдруг мы могли проглотить? Хотя, может быть и проглотили, потому что, когда мы нашли этот кусочек, то уже почти все съели, — написала сибирячка в отзыве на портале «Фламп».

При этом сибирячка отметила, что такие инциденты с ней уже случались. Ранее она находила пластик в колбасе.

Супермаркет ответил на отзыв сибирячки и сообщил, что информацию уже направили в дирекцию магазина. В данной ситуации пообещали разобраться. А саму покупательницу, как утверждают в магазине, пригласили на возврат товара.

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