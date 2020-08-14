У новосибирской больницы №34 появится новый корпус

Совсем скоро больница преобразится. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Ленинском районе: вместе с депутатами глава региона обсудил планы дальнейшего развития городской больницы №34.

- Самый главный долгострой района – это, конечно, корпус больницы №34. В этом году при поддержке депутатов Законодательного Собрания мы приняли решение, и в трехлетний бюджет запланировали средства на завершение этого объекта. Также на территории больницы, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», будет создан один из региональных сосудистых центров. Это поможет оснастить новым оборудованием и корпуса больницы, – подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор побывал с рабочей поездкой в Ленинском районе. Фото: правительство Новосибирской области.

Планируется, что площадь шестиэтажного здания операционно-реанимационного корпуса будет площадью почти восемь тысяч квадратных метров. Его строительство будет находиться под контролем правительства Новосибирской области.

- В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой, - рассказал Владимир Ярохно, главврач больницы №34. Еще там оборудуют подвал и технические помещения на чердаке. - Новый корпус позволит нам повысить качество и доступность медицинской помощи для наших жителей. Это действительно народный проект!

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