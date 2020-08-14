«Хотели помочь, но было поздно»: в Новосибирске сгорел пассажирский автобус

Утром, 14 августа, в Советском районе загорелся автобус ПАЗ. Фото: предоставлено читателем

Утром, 14 августа, в Советском районе загорелся автобус ПАЗ. Как сообщают очевидцы, пожарные приехали на место очень быстро, и транспорт удалось быстро потушить.

— Мы увидели из окна клубы дыма, подумали сначала, что двигатель закипел у машины. Потом услышали, как мужчина кричал, чтобы к автобусу никто не подходил, потому что он на газу. Мы побежали вниз, хотели помочь, дать огнетушитель, но было уже слишком поздно: автобус просто полыхал. Пожарные приехали быстро, минут через пять, после того, как я вышла. Потушили все быстро, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Пожарные приехали на место очень быстро. Фото: "У нас на Шлюзе"\https://vk.com/shlyuz

Начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев рассказал КП-Новосибирск, что могло стать причиной случившегося.

— Такие случаи, на самом деле, не редкость. Вероятнее всего, причиной возгорания, могла стать какая-нибудь техническая неисправность. К примеру, могла «коротнуть» проводка. Автобус как раз ехал на СТО, возможно, водитель знал уже о поломке. В салоне кроме него никого не было, пострадавших нет. Пожарные действительно приехали очень быстро, все удалось потушить, — пояснил Юрий Перязев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Заельцовском районе Новосибирска очевидцы спасли таксиста, который чуть не сгорел заживо в своей машине. Вспыхнул автомобиль после произошедшего ДТП.

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