После дождя грязь со стройки в Октябрьском районе затопила проезжую часть

Со стройки на улице Кирова в Новосибирске прямо на проезжую часть вылилась грязь. Фото: Кадр из видео
Днем, 14 августа, со стройки на улице Кирова в Новосибирске прямо на проезжую часть вылилась грязь. Происходящее горожане сняли на видео, позже ролик попал в сеть.
— Грязь с территории стройки вылилась на проезжую часть и потекла дальше, скрывшись внизу на улице Ипподромская, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что подобное происходит у нас в городе достаточно часто. А некоторые отметили, что, в то время, пока дождя нет, около этой стройки бывает очень пыльно:
— Когда дождя нет, там всегда пыльно очень.
— Там уже давно все раскопано.
— Это даже не удивляет уже, постоянно подобное вижу, — пишут люди.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как со стройки в Октябрьском районе на припаркованные автомобили вылился раствор, который не отмывался.
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