Соседи видели все: сибирячка в коротких шортах станцевала на крыше высотки

Девушка станцевала на крыше своего дома. Фото: стоп-кадр

Танцовщица Татьяна Бабенкова недавно купила квартиру в Новосибирске. И в один день сибирячке пришла идея сплясать на крыше, куда ходить тренироваться. Татьяна станцевала тверк в спортивном топе и шортах — ролик появился у нее в «сториз» в «Инстаграме».

— Я переехала в новую квартиру, познакомилась с консьержем, который показал мне эту крышу. С того момента я там тренируюсь, загораю и просто отдыхаю с друзьями и наслаждаюсь закатами, — рассказала Татьяна Бабенкова корреспонденту КП-Новосибирск. — На крыше много пространства, там чисто и никто, кроме меня, не ходит. Поэтому я и решила потанцевать!

Татьяна не раз удивляла своих подписчиков откровенными танцами. Фото: стоп-кадр

Кстати, полтора года назад Татьяна ездила в Москву. И тогда она устроила откровенные танцы в московском парке «Зарядье». Подписчики писали ей восхищенные комментарии:

— Детка, жги!

— Классно двигаешься!

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