Нобелевский лауреат похвалил новосибирского школьника за эксперимент с блендером на кухне

Михаил мечтает стать ученым. Фото: из семейного архива семьи Сапрыкиных.

Михаилу Сапрыкину из Новосибирска всего 14 лет. Но юный возраст не мешает парню совершать научные открытия и получать высокую оценку от известных ученых.

Не так давно школьник самостоятельно изготовил самый тонкий материал в мире — графен. Все опыты Михаил проводил дома на кухне, а его ассистентами были мама и папа. Российско-британский физик Константин Новоселов, между прочим, получил за открытие графена Нобелевскую премию в 2010 году. Новоселов вместе со своим коллегой тоже добывали его необычным способом — с помощью скотча. Кто далек от науки, уточняем, что графен — это сверхтонкий материал, тоньше его нет в мире, но при этом сверхпрочный и сверхпроводимый. Его применяют для изготовления сверхлегких бронежилетов, литий-ионных аккумуляторов и даже краски для волос.

— Я изучал способы получения графена и нашел метод, который можно применять в домашних условиях, — рассказал КП-Новосибирск Миша Сапрыкин. — Попробовал взбить раствор графита с ПАВ на очень высоких оборотах. Мой метод доступный и экологичный. Рассказал о нем Константину Новоселову, отправил ему по почте материалы с опыта и даже не надеялся на его ответ.

Нобелевский лауреат похвалил школьника. Фото: копия переписки предоставлена Михаилом Сапрыкиным.

И напрасно не надеялся. Физик внимательно изучил научный эксперимент сибирского школьника и честно оценил его старания.

— У Вас получился промышленный способ очистки графита — флотирование. Так что поздравляю, Вы открыли очень важный технологический процесс — очень серьезное достижение. Удачи! — написал нобелевский лауреат школьнику.

Это открытие позволило Михаилу и дальше продвинуться ближе к науке. Парень прошел серьезный отбор среди одаренных детей в лагерь Сириуса и уже осенью поедет покорять Сочи.

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