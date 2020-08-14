Кинолог, которую покусала служебная собака, отсудила 70 тысяч рублей

Кинолог отсудила у ГУФСИН 70 тысяч рублей на лечение после укуса служебной собаки.
Фото: Архив "КП"
Кинолог отсудила у исправительной колонии № 9 в Новосибирске, в которой работала, 70 тысяч рублей. На службе женщину покусала собака. В результате сибирячка получила травму и несколько месяцев лечится от укусов.
— В обоснование заявленных требований истец указала, что при исполнении служебных обязанностей она была покусана служебной собакой, в связи с чем получила вред здоровью. Она длительное время проходила курс лечения, которое по-прежнему не закончила, — сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.
Кроме того, в пользу кинолога суд взыскал 3 300 рублей на расходы по оплате медицинских услуг. Решение суда пока что не вступило в законную силу.
Напомним, в конце июля в Новосибирске бездомная собака искусала двоих детей.
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