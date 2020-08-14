Почтальоны стали принимать плату за детские сады в Новосибирске

Фото предоставлено АО « Почта России»

«Почта России» начала принимать плату за услуги 1215 муниципальных детских садов в отделениях Новосибирской области. Для этого достаточно иметь с собой соответствующий платежный документ. После совершения операции оператор выдаст квитанцию.

Оплатить посещение детского сада можно, вызвав на дом почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом по бесплатному телефону контактного центра «Почты России» 8-800-1-000-000 или просто при его очередном визите.

Все данные о платежах, совершенных с помощью мобильных касс, поступят в детский сад напрямую, незамедлительно. Проведение платежа с помощью терминала занимает несколько минут, по факту оплаты выдается чек.

Напомним, детские сады Новосибирской области приступят к работе 17 августа.