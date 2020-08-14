На церкви из исчезнувшего города впервые за 170 лет зазвонили колокола

Зашиверская церковь впервые за 170 лет молчания снова обретет свой голос.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Деревянная Зашиверская церковь впервые за 170 лет молчания снова обретет свой голос. В начале 1970-х годов ее привезли из исчезнувшего северного города Зашиверска в Новосибирск как ценный архитектурный экспонат. На месте собрали заново, однако облик оставался неполным без колоколов.
Все эти годы храм провел в молчании. В этом году церкви исполняется 320 лет. И именно к юбилею ей и всем православным региона решили сделать подарок.
Колокола у Зашиверской церкви будут соответствовать духу времени.
Фото: Виктория МИНАЕВА
— Это уникальное событие, такая замечательная церковь, в которой теперь будут звенеть колокола впервые в 170 лет! В нашем сельсовете, в селе Барышево, в прошлом году была открыта часовня, в поселке Ложок будет возводиться церковь. Мы с верой в сердце продолжаем развиваться в этом направлении. — рассказал КП-Новосибирск глава администрации Барышевского сельсовета Андрей Алексеев.
В церковь поставят копию старинных колоколов, которые археологи выкупили у местных в 1960-х годах.
Услышать звон колоколов вы сможете с 15 августа.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Услышать их можно будет уже с 15 августа — в храм начнутся экскурсии.
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