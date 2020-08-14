На церкви из исчезнувшего города впервые за 170 лет зазвонили колокола

Зашиверская церковь впервые за 170 лет молчания снова обретет свой голос. Фото: Виктория МИНАЕВА

Деревянная Зашиверская церковь впервые за 170 лет молчания снова обретет свой голос. В начале 1970-х годов ее привезли из исчезнувшего северного города Зашиверска в Новосибирск как ценный архитектурный экспонат. На месте собрали заново, однако облик оставался неполным без колоколов.

Все эти годы храм провел в молчании. В этом году церкви исполняется 320 лет. И именно к юбилею ей и всем православным региона решили сделать подарок.

Колокола у Зашиверской церкви будут соответствовать духу времени. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Это уникальное событие, такая замечательная церковь, в которой теперь будут звенеть колокола впервые в 170 лет! В нашем сельсовете, в селе Барышево, в прошлом году была открыта часовня, в поселке Ложок будет возводиться церковь. Мы с верой в сердце продолжаем развиваться в этом направлении. — рассказал КП-Новосибирск глава администрации Барышевского сельсовета Андрей Алексеев.

В церковь поставят копию старинных колоколов, которые археологи выкупили у местных в 1960-х годах.

Услышать звон колоколов вы сможете с 15 августа. Фото: Виктория МИНАЕВА

Услышать их можно будет уже с 15 августа — в храм начнутся экскурсии.

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