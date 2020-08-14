В прокуратуре выяснят, кто выбросил трупы забитых животных в поле под Новосибирском

В прокуратуре организовали проверку. Фото: Константин Терещенко
В Барабинской межрайонной прокуратуре начали проверку после того, как в Барабинске пожаловались на «скотомогильник» возле озера, куда выбрасывали останки туш со скотобойни, не утилизируя их должным образом.
— Прокуратура проверит исполнение ветеринарно-санитарного законодательства по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов, исполнение требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Напомним, о свалке стало известно во вторник, 11 августа. От разлагающих частей животных шел отвратительный запах — местные жители думали, что вонь идет от загрязненного озера.
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