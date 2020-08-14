В прокуратуре выяснят, кто выбросил трупы забитых животных в поле под Новосибирском

В прокуратуре организовали проверку. Фото: Константин Терещенко

В Барабинской межрайонной прокуратуре начали проверку после того, как в Барабинске пожаловались на «скотомогильник» возле озера, куда выбрасывали останки туш со скотобойни, не утилизируя их должным образом.

— Прокуратура проверит исполнение ветеринарно-санитарного законодательства по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов, исполнение требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Напомним, о свалке стало известно во вторник, 11 августа. От разлагающих частей животных шел отвратительный запах — местные жители думали, что вонь идет от загрязненного озера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вонь стоит ужасная»: в поле под Новосибирском выбросили кучу трупов со скотобойни

На проблему пожаловались местные жители (подробнее)