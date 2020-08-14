Ржаво-рыжие кошки - одни из самых маленьких в мире, и котята у них тоже крошечные. Фото: Новосибирский зоопарк.

В Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжей кошки впервые родились котята. Сейчас им уже полтора месяца. В зоопарке показали, как выглядят малыши: у них большие черные глазки, ярко-желтые лапки и ушки.

— 28 июня у кошек родились два малыша. Первые недели мы семейство не беспокоили и первый ветеринарный осмотр провели, когда котята подросли. Мама хорошо о них заботится, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка.

Малышам сейчас полтора месяца. Фото: Новосибирский зоопарк

В комментариях под постом подписчики умилились котятам.

— Какие малявочки!

— Маленькие рыжули! — написали они.

Ржаво-рыжая кошка — одна из самых маленьких кошек в мире. Взрослое животное весит около 1,5 килограммов. И котята у них тоже очень маленькие. Ржаво-рыжие кошки живут в Индии и Шри-Ланке, этот вид под угрозой исчезновения. В Новосибирском зоопарке сейчас живут две пары этих кошек.

Напомним, впервые ржаво-рыжих кошек привезли в Новосибирский зоопарк из Великобритании в октябре 2019 года. Все это время теплолюбивые хищники привыкали к сибирскому климату. В зоопарке они живут в павильоне «Ночной мир», поэтому пока посетители не смогут увидеть малышей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирском зоопарке впервые появились ржавые кошки

Зверей привезли в Сибирь по программе обмена из Великобритании: они пока только приспосабливаются к местному климату (подробнее)