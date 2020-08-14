Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа, опубликованный порталом Банки.ру. Аналитики собрали Топ-5 лучших предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий.

«По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений в сегменте дебетовых карт, рассчитанных на массового потребителя», – отмечают эксперты Банки.ру.

«Прибыль» –карта Банка УРАЛСИБ с возможностью доставки с курьером на дом клиенту. Максимальный процент на остаток по карте составляет 6,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 млн рублей включительно начисляется 1 % годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3% от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч рублей. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом с курьером или получение в отделении банка.