В Новосибирске от коронавируса скончались еще трое мужчин: что о них известно

В Новосибирской области от коронавируса умерли три пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 14 августа, региональный оперативный штаб сообщил о том, что еще 3 человека в Новосибирской области умерли от коронавируса. Всем им было больше 60 лет.

—Скончались три пациента: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 306 человек., — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В реанимации находятся 52 человека, подключены к аппарату ИВЛ 6 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 10 518 человек, в том числе у 618 детей. Выздоровели всего 9085 пациентов.

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