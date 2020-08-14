«Просто не узнать»: фотограф из Новосибирска показал, как изменяются дети за 6 лет

На этом фото - младший брат фотографа Михаил. Фото: Никита Хнюнин

Новосибирский фотограф Никита Хнюнин показал, как меняются дети за шесть лет. Он сделал их парные фотографии: слева — милые подростки-пятиклашки, справа — расцветшие юноши и девушки в выпускных костюмах и платьях.

Фото: Никита Хнюнин

— Мой младший брат Михаил окончил школу в 2016 году, и я вызвался сделать несколько репортажных кадров с последнего урока его класса. В далеком 2009 году я снимал их для школьного альбома и вспомнил перед съемками вспомнил об этих фото, — рассказал КП-Новосибирск Никита Хнюнин.

Фото: Никита Хнюнин

На последний звонок он принес с собой те портреты пятиклашек и на скорую руку попытался запечатлеть изменения, которые произошли с детьми за шесть с половиной лет.

Фото: Никита Хнюнин

— Это еще одно наглядное доказательство того, что время бежит очень быстро, и все меняются и взрослеют прямо на глазах, хотя нам кажется, что мы всегда были такими, как сейчас. Время остановить невозможно, поэтому остается лишь успевать делать такие фотографии, — говорит фотограф.

Фото: Никита Хнюнин

Никита Хнюнин специализируется на свадебной и семейной съемке, снимает репортажи и портреты. Его младший брат в этом году уже окончил университет. Фотограф шутит, что может сделать всем ребятам еще по одному портрету, посмотреть, как они изменились за эти четыре года.

Фото: Никита Хнюнин

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