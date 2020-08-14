В Новосибирске грузовик задавил мужчину, лежавшего на дороге

В ГИБДД устанавливают, почему мужчина лежал на дороге. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Ленинском районе Новосибирска грузовик насмерть переехал мужчину, который лежал на дороге. Произошло все поздно вечером в четверг, 13 июня.

— В 23:50 41-летний водитель грузового фургона Volvo ехал по улице Петухова в сторону улицы Хилокской. У дома № 7а на улице Учхозовской наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД по городу.

На вид погибшему сибиряку было около 30-35 лет. Полиция выясняет, почему он лежал на дороге.

— Когда сотрудники ГИБДД приехали на место, водитель сказал, что мужчина уже лежал там. На дороге было темно, водитель его не заметил. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, выясняется, в каком состоянии был мужчина. Возможно, его сбил кто-то еще до этого, — сообщила КП-Новосибирск инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Ольга Ларионова.

Напомним, похожий инцидент произошел в Новосибирской области в ночь на 25 июля. Тогда автомобилист задавил лежавшую на дороге 14-летнюю девушку. Выяснилось, что школьница хотела сделать селфи под колесами машины, не осознавая, чем все может закончиться.

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