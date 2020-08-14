«Масок нет, больничный не дают»: медсестра из Искитима, заразившаяся коронавирусом, пожаловалась, что ее заставили работать

Андрей Травников в Искитимской ЦРБ. Фото: nso.ru

Медсестра приемного отделения №2 Искитимской ЦГБ Елена Почивалина уволилась после того, как перенесла коронавирус «на ногах», но не получила больничный и компенсацию. Она рассказала, что произошло в больнице.

В начале пандемии сотрудники приемного отделения забили тревогу. Пациенты с подозрением на коронавирус лежали в общих палатах пульмонологического отделения, это могло вызвать серьезную вспышку заболевания. В итоге заразились многие медики.

После проверок минздрава, прокуратуры и Роспотребнадзора и посещения губернатора поток пациентов разделили, а медикам дали деньги на покупку масок. Но врачи так и не получили положенных выплат.

— Мы обратились к главному врачу еще в самом начале, — рассказала «ЧС-Инфо» Елена Почивалина. — Он ответил, что якобы у нас коронавируса нет! А доказать, что заразились мы именно на работе, очень трудно.

Ситуацию, сложившуюся в Искитимской ЦГБ в период пандемии коронавируса, Елена Почивалина называет «беспределом».

— Потоки разделили, но дежурный врач работает один, хотя положено два. Он физически не в состоянии переодеваться и обрабатываться, а бывает, что врач дежурит на дому, ходит на консультацию по всем отделениям, — рассказывает медсестра. — И все пациенты в одном помещении ждут очереди на ЭКГ и рентген, даже дети..

Елена Почивалина нигде не работает. Она возмущена, что подорвала здоровье, но не получила больничный и страховые выплаты. Сейчас медсестра требует призвать к ответственности руководство больницы.

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