В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 53 человека

В Новосибирске коронавирусом заболели 53 человека, а выздоровели 152. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В четверг, 13 августа, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 53 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем число выздоровевших за сутки стало почти в три раза больше — 152 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 451 человек, из них — 610 детей. 8922 пациента выздоровели. Скончались всего 303 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 42 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в детской больнице №3 лежат 31 ребенок. В больницах Новосибирска также находятся 1123 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 358 106 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 302 жителя региона, 33 389 человек сняты с меднаблюдения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru