В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 53 человека

В Новосибирске коронавирусом заболели 53 человека, а выздоровели 152.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В четверг, 13 августа, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 53 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем число выздоровевших за сутки стало почти в три раза больше — 152 человека.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 451 человек, из них — 610 детей. 8922 пациента выздоровели. Скончались всего 303 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 42 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, — рассказали в оперативном штабе.
Сейчас в детской больнице №3 лежат 31 ребенок. В больницах Новосибирска также находятся 1123 взрослых пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 358 106 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 302 жителя региона, 33 389 человек сняты с меднаблюдения.
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