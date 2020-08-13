В Новосибирске от коронавируса скончались еще шесть пациентов: что о них известно

В НСО от коронавируса умерли еще 6 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 13 августа, региональный оперативный штаб сообщил о том, что еще 6 человек в Новосибирской области умерли от коронавируса. В основном это пенсионеры, но есть и люди среднего возраста.

— Скончались шесть пациентов: мужчины, им было 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет и одна женщина 50 лет. Всего в регионе скончались 303 человека,— сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В реанимации находятся 42 человека, подключены к аппарату ИВЛ 8 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцию диагностировали у 10 451 человека, в том числе у 610 детей. Выздоровели всего 8992 пациентов.

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