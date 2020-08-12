«Выздоравливай, малышка»: девочке с редким заболеванием сделали укол за 8 миллионов рублей

У четырехмесячной Софии Дарбинян из Новосибирска спинальная мышечная атрофия. Фото: Ася Ульянова

У четырехмесячной Софии Дарбинян из Новосибирска спинальная мышечная атрофия. Сегодня ей поставили первый укол препарата «Спинраза», который должен помочь остановить прогресс заболевания. Но для полного выздоровления малышке требуется другой препарат — Zolgensma. Этот укол нужно ставить всего один раз, но его стоимость составляет примерно 160 миллионов рублей. Впрочем, «Спинраза» — тоже недешевый препарат. Стоимость только одной его дозы равняется восьми миллионам рублей.

— Вот мы и начали наш долгожданный путь к здоровью. Сегодня мы сделали первую инъекцию Спинразы. Соня после наркоза слаба, поэтому нуждается в еще большей заботе. Скорее всего завтра мы поедем уже домой, а дома, как известно, и стены помогают, — написала мама Сони в инстаграм-аккаунте, посвященном помощи девочки.

В комментариях под постом многие сибиряки пожелали малышке поскорее поправиться:

— Выздоравливай, малышка!

— Начало положено. Соня, будь здорова!

— Пусть это станет первым шагом к выздоровлению, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как родители Софии выиграли иск к минздраву Новосибирской области об обеспечение ребенка «Спинразой». Также мы подробно рассказывали историю малышки в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наша дорогая девочка: жизнь четырехмесячной Софии может спасти укол за 2 миллиона долларов

Родители ребенка с редкой генетической болезнью уже смогли собрать 10 миллионов рублей, но это всего 6% от необходимой суммы (подробнее).

Суд обязал Минздрав оплатить пожизненное лечение девочки с редким заболеванием

Чиновники должны помочь тяжелобольному ребенку в кратчайшие сроки (подробнее).