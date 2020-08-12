«Машине выбило колесо и смяло капот»: под Новосибирском столкнулись две иномарки

В ночь с 12 на 13 августа под Новосибирском произошло ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В ночь с 12 на 13 августа под Новосибирском произошло ДТП. На Бердском шоссе столкнулись две «Хонды».
— От удара седану выбило переднее колесо и замяло капот, крыло и бампер, также из автомобиля пошел дым. Минивэн, в свою очередь, получил вмятину на переднем левом крыле, — сообщает паблик «АСТ-54». — Участники аварии заняли несколько полос в сторону Матвеевки.
В комментариях под постом сибиряки написали, что из-за аварии на дороге действительно собралась пробка. А некоторые сообщили, что видели сам момент ДТП:
— Пробка там теперь и правда большая.
— Выезжал из магазина, видел как они столкнулись.
— Судя по состоянию одной из машин, она уже не в первый раз в аварии, — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru