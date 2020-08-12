«Машине выбило колесо и смяло капот»: под Новосибирском столкнулись две иномарки

В ночь с 12 на 13 августа под Новосибирском произошло ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В ночь с 12 на 13 августа под Новосибирском произошло ДТП. На Бердском шоссе столкнулись две «Хонды».

— От удара седану выбило переднее колесо и замяло капот, крыло и бампер, также из автомобиля пошел дым. Минивэн, в свою очередь, получил вмятину на переднем левом крыле, — сообщает паблик «АСТ-54». — Участники аварии заняли несколько полос в сторону Матвеевки.

В комментариях под постом сибиряки написали, что из-за аварии на дороге действительно собралась пробка. А некоторые сообщили, что видели сам момент ДТП:

— Пробка там теперь и правда большая.

— Выезжал из магазина, видел как они столкнулись.

— Судя по состоянию одной из машин, она уже не в первый раз в аварии, — пишут люди.

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