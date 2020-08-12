В Новосибирске машины и автобусы целый день стояли в очереди на заправку

В Первомайском районе Новосибирска образовалась огромная очередь на заправку. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Первомайском районе Новосибирска образовалась огромная очередь на заправку. В соцсетях люди предполагают, что причиной такого большого скопления машин могло стать то, что эта заправка — одна из немногочисленных в городе, где можно заправиться метаном.

— Вереница из автобусов и легковушек с газобаллонным оборудованием целый день стоят в очереди на заправку, — цитирует очевидцев происходящего паблик «АСТ-54», куда автомобилисты прислали видео с очередью.

В комментариях под постом сибиряки высказали свои версии насчет того, что могло заставить собраться такое большое количество водителей:

— Все потому, что это метановая заправка. А у нас их в городе штук пять всего.

— Давно бы уже сменили топливо и мучились так.

— Может быть, другие не работают заправки? — пишут люди.

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