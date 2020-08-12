«Мне не важно, что все думают»: сибирячка набила тату в честь своей кошки

Сибирячка Наталья Жихарева сделала себе татуировку с мульятшным сердитым котиком. Фото: предоставлено Натальей Жихаревой

Сибирячка Наталья Жихарева сделала себе татуировку с мульятшным сердитым котиком, который напомнил ей ее собственную питомицу. По словам женщины, ее кошка Эсси тоже часто выглядит так, как будто бы ее что-то разозлило. Кроме того, кошечка с рождения имеет на лапках всего по три пальчика — прямо как у своего анимационного двойника.

— Вообще, я о татуировке думала уже давно. Но все время меня останавливал некий страх недопонимания со стороны семьи, друзей. Все-таки возраст — тогда было 45 лет, да и вообще, не все к этому относятся хорошо. А потом тату себе сделала моя дочка, получилось очень красиво. Она мне показала сайт того салона, где ей сделали такой рисунок и я увидела там этого котейку. Я в него просто влюбилась! Тем более, сразу подумала, как он похож на мою Эсси: красивая и сердитая мордочка, три пальчика на лапке. В итоге решилась пойти и набить себе его. В конце концов, это же моя жизнь? Муж и дочь меня поддержали, а остальное не важно. Вместе с мастером мы уже выбрали, где именно будем рисовать и приступили. Если честно, пока работали, думала больше не о боли, а о том, как воспримут такую, казалось бы, смешную и мультяшную тату у взрослой женщины? Но результат превзошел все мои ожидания! — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Татуировку Наталья носит уже несколько месяцев. И хоть не все ее знакомые оказались в восторге от милой мультяшки, сибирячку это уже не беспокоит. Говорит, что с появлением картинки даже как-то веселее стало: у всех «серьезных взрослых» серые будни, а у тебя яркий котик на ноге.

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