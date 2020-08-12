Обучение в школах Новосибирска с 1 сентября 2020 года: кого и когда отправят на дистанционку

В течение учебного года возможно частичное введение дистанционного обучения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказываем, как будет проходить обучение в школах Новосибирска с 1 сентября 2020 года. Как сообщили в мэрии города, в течение учебного года возможно частичное введение дистанционного обучения.

— В школах предполагается смешанная модель обучения — очное обучение с использованием дистанционных технологий и без посещения учреждения. Чем выше наполняемость образовательной организации, тем большая доля предметов переводится на режим преподавания с использованием дистанционных технологий. К примеру, в начальной школе дети будут обучаться пять дней в очной форме, шестой — с использованием дистанционных технологий. Для старших классов таких дней будет два-три. При этом, в школах могут быть определены предметы, по которым будет проводиться обучение только в очном формате.

Напомним также, что у родителей есть возможность изменить формат обучения конкретно для своего ребенка на тот или иной период. Этот вопрос они должны будут обсуждать с администрацией школы.

В каждом образовательном учреждении необходимо также соблюдение всех санитарных норм. Согласно этим нормам, каждый класс должен будет заниматься в своем помещении, за исключением предметов, для которых нужны спецусловия. Расписание занятий должно быть построено таким образом, чтобы контакты детей на переменах были ограничены. Кроме того, на входе в школу детям будут каждый день измерять температуру, в столовых будет составлен график питания, соответствующий количеству посадочных мест. При этом масочный режим для учеников и учителей не предусмотрен, обязательно носить маску должен только технический персонал.

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