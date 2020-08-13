Погода в Новосибирске на 13 августа 2020 года: подует северный ветер

В Новосибирске продолжатся дожди и будет похолодание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске 13 августа 2020 года: жара понемногу спадает, в городе ожидаются дожди и северный ветер.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +28-30 градусов, ночью — +15-17. Переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, днем —с грозой. Ветер северный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +18-23 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17.

«Яндекс Погода» сообщает немного другой прогноз: днем 11 августа будет +27-30 градусов, малооблачно и без осадков.

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