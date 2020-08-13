Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 13 августа 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 13 августа 2020 года. По данным оперативного штаба, уже несколько дней подряд число выздоровевших превосходит число заболевших.

— В регионе зарегистрирован всего 10 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 604 ребенка. Из больниц выписано с выздоровлением уже 8 770 пациентов. Всего от болезни скончались 297 пациентов, — сообщает региональный оперштаб.

Распространение коронавируса в Новосибирской области 13 августа 2020 года.

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