В Новосибирске потушили пожар на свалке около Хилокского рынка

В Новосибирске потушили свалку около Хилокского рынка. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске потушили свалку около Хилокского рынка, которая горела несколько суток. О том, что открытое горение было ликвидировано, сообщили пресс-службе мэрии города.

— Сегодня утром открытого горения не было, площадь глубинного горения составляла 200 кв. метров, на полигоне работала техника МУП «Спецавтохозяйство, — пояснили специалисты комитета по охране окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Мэр также поручил проработать вопрос обеспечения дальнейшей безопасной работы полигона и вопрос организации сортировки мусора перед захоронением на свалке. Сортировать мусор планируют начать на участках, прилегающих к полигону и занятых отходами.

Напомним, пожар на свалке начался еще ночью 5 августа. С этого момента там еще несколько раз вспыхивало пламя. Однако полностью потушить ее долго не удавалось из-за глубокого тления. На месте регулярно работают пожарные. На едкий запах от горящей свалки жаловались жители близлежащих домов. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» брали пробы местного воздуха для исследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дышать нечем»: спасатели рассказали, что за дым идет в районе Хилоксокого рынка

Новосибирцев напугала вонь, которая началась ночью и продолжается до сих пор (подробнее).

Свалка около Хилокского рынка снова загорелась: на месте работают пожарные

Первый пожар случился там еще вчера ночью (подробнее).

Новосибирские эпидемиологи проверят воздух над горящим полигоном

Свалка полыхает вторые сутки: огонь тушат, но он разгорается с новой силой (подробнее).

«Дышать гарью еще несколько дней»: мэр объяснил, почему не могут потушить пожар на новосибирской свалке

Открытое пламя сбивают, но спустя некоторое время оно вновь поднимается (подробнее).

В Новосибирске из-за горящей свалки ввели особый режим

Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе мэрии (подробнее).