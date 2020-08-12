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Общество

Более 18 миллиардов рублей выплатили новосибирским предприятиям, понесшим убытки из-за коронавируса

Об этом заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников
Татьяна СолововаТатьянаСоловова
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Предприниматели получили материальную поддержку от властей во время коронавируса.

Предприниматели получили материальную поддержку от властей во время коронавируса.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во время вспышки коронавируса правительство Новосибирской области поддерживает предприятия, которым пришлось понести убытки. О том, как обстоит ситуация в регионе, на пресс-конференции рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

- Цель предоставления господдержки – наполнение ликвидностью компаний региона, сохранение как можно большего количества рабочих мест. Наиболее эффективно оказаны меры по сокращению страховых взносов, кредитованию предприятий и организаций, по предоставлению субсидий, по налогам. По предварительным данным общая сумма средств, которые в результате оказания этих мер государственной поддержки останутся на счетах компаний региона, – по кредитам и субсидиям на текущую дату, по страховым взносам и налогам за 2020 год – составит более 18,3 млрд рублей, – подчеркнул Лев Решетников.

Но это еще не все. Важной мерой поддержки стали кредиты на зарплату по ставке 2% годовых для организаций из пострадавших отраслей, ИП, имеющих сотрудников, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, банки предлагают предприятиям выгодные программы по реструктуризации уже имеющихся кредитов.

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