В Новосибирске нашли водителя, протащившего на капоте девушку. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске нашли водителя, протащившего на капоте девушку. Напомним, конфликт между пешеходами и водителем «Ниссана» случился 6 августа, когда сибиряки не давали иномарке проехать по тротуару. Водитель не соглашался развернуться и выехать на проезжую часть, не остановили его и люди, вставшие перед его авто. Все происходящее очевидцы события сняли на видео, позже ролик попал в сеть. Ситуацией также заинтересовались и в Госавтоинспекции. Сегодня стало известно, что водителя иномарки удалось найти.

— В ходе проверки выяснилось, что автомобилем Nissan Tiida управлял 29-летний водитель, который нарушил правила дорожного движения. В отношении него составлены административные материалы по части 2 статьи 12.15 (Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения) и статьи 12.20 КоАП РФ (Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки), — пояснили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Сейчас материалы по факту умышленного наезда на пешехода направлены в полицию для принятия решения по подведомственности.

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