Дети будут учиться в одну смену: к школе в поселке Гвардейский сделают пристройку

В поселке Гвардейский губернатор посетил поликлиническое отделение городской больницы №4. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников совместно с исполнительным директором завода «Искра» Сергеем Кондратьевым, Председателем Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом побывали в поселке Пашино и поселке Гвардейский, чтобы взглянуть на то, как построен там механизм развития социальной сферы. Стоит отметить, что весомый вклад в это вносит завод «Искра». Правительство региона поддерживает участие предприятий в развитии социальной сферы.

В поселке Гвардейский губернатор посетил поликлиническое отделение городской больницы №4. Завод «Искра» помогает этому медучреждению: сейчас, в условиях пандемии, в поддержке оно нуждается особенно остро. Именно благодаря заводу местные медики обеспечены всеми необходимыми средства индивидуальной защиты. Сейчас также ведется ремонт помещения поликлиники.

Правительство региона поддерживает участие предприятий в развитии социальной сферы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

В свою очередь, на самом предприятии сейчас восстановлен медицинский кабинет. Для его работы есть все необходимое оборудование и специалисты, в дальнейших планах у завода — обеспечить там работу терапевта, гинеколога и стоматолога.

— Помогаете и больнице, и своему коллективу. Ваша работа, ваши социальные проекты — достойный пример эффективного участия предприятия в социально-экономическом развитии территории, реального улучшения жизни людей, — поддержал заводчан Андрей Травников.

Проверил глава региона и подготовку школы № 34 к новому учебному году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Проверил глава региона и подготовку школы № 34 к новому учебному году. С помощью завода здесь отремонтировали гардероб, столовую, спортзал и закупили новое оборудование. Сейчас в учебном учреждении устанавливают систему контроля управления доступа, новые камеры наблюдения, а также оборудование и коммуникация в рамках реализации федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда». К основному зданию планируется также сделать пристройку: тогда места для детей станет больше и они смогут учиться в одну смену.

Побывал губернатор Андрей Травников и в местном детском саду «Антошка». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Побывал губернатор Андрей Травников и в местном детском саду «Антошка», который также готовится в скором времени начать работать в обычном режиме. Свою деятельность детсад начнет уже в августе, работать там будет все, включая бассейн.

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