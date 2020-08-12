Умерла Тамара Чебакова - главврач новосибирской детской стоматологии

Тамара Чебакова. Фото: Новосибирская областная ассоциация врачей

Печальную новость сообщили в Новосибирской областной ассоциации врачей, где Татьяна Чебакова являлась председателем правления врачей-стоматологов.

Женщина 31 год занимала пост главного врача детской стоматологической поликлиники и до последнего вела практику с маленькими пациентами. Она была доцентом кафедры стоматологии детского возраста в НГМУ и главным внештатным детским стоматологом Министерства здравоохранения Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу.

— Ее уход из жизни — огромная утрата, светлая память о Тамаре Ивановне Чебаковой навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал, кто с ней работал, кому она оказывала помощь, — сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения по Новосибирской области.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Ивановны.

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