«Не поздравил брата с днем рождения»: в Новосибирске ищут пенсионера с татуировками на пальцах

Пенсионер пропал 18 июля. Фото: "Лиза Алерт".

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 70-летнего Зверева Ивана Ивановича. Пенсионер пропал 18 июля из дома в селе Новотроицк Северного района.

— Мужчина живет один, поселок достаточно отдаленный. Периодически с ним связывались родственники. Но когда в июле он не поздравил с днем рождения брата, они заволновались. Дом его стоял закрытый. Дату пропажи помогли определить односельчане, когда его видели в последний раз. Куда ушел пенсионер и почему — неизвестно. Телефон остался дома, а документы — нет. Родные искали его сами в лесу рядом. К нам заявка пришла накануне. По данным полиции, билетов на междугородний автобус или самолет он не покупал, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сейчас отряд распространяет ориентировку в интернете по ближайшим районам: Кыштовскому, Венгеровскому, Северному — и также по Новосибирску.

Рост пропавшего 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Ушел в синей куртке, резиновых сапогах и кепке. Особые приметы — татуировки на фалангах пальцев.

Если вы знаете, где находится пенсионер или просто видели его, просьба сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или в полицию по номеру 112.

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