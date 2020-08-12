Сибирские ученые первыми в России заставили систему «Умный дом» распознавать людей в масках

Система узнает всех сотрудников, данные которых внесены в базу. Фото: пресс-служба НГТУ

Новосибирские инженеры в период пандемии озадачились тем, чтобы люди проходя пропускной контроль могли не снимать медицинские маски. Для этого был разработан специальный алгоритм: он выделяет ключевые точки в верхней части лица, и по ним определяет человека. Система считывает ту часть лица, которая открыта, и сравнивает ее с биометрическими данными, загруженными в базу системы.

— В центре обработки данных используют мощные видеокарты от 24 Гб, например, Nvidia Tesla, — рассказывает один из разработчиков проекта Егор Бухамер. — Они сделаны, чтобы работать с нейросетями, их стоимость начинается от 300 000 тысяч рублей. Мы же используем обычные процессоры стоимостью от 14 000 рублей. Это сильно расширяет перспективу внедрения системы.

Преимущество нашей разработки в том, что в ней используют более дешевые комплектующие, чем в существующих аналогах, эту систему можно запустить даже на обычном компьютере. В России это первая программа распознавания личности в «умном доме», которая может узнавать лица под медицинской маской.

— Новая версия алгоритма позволяет пропускать до 30-40 человек в минуту через турникет: нет необходимости специально останавливаться перед камерой. Скорость прохода будет зависеть только от пропускной способности турникетов, — говорит Егор Бухамер.

Сейчас разработка находится на стадии опытной эксплуатации. На реализацию системы были направлены субсидии областного правительства, полученные в 2019 году.

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