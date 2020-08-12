«Толян, давай слазь нормально»: появилось видео, как новосибирца бьет током на ЛЭП

Приятели кричали сибиряку, чтобы тот слезал с вышки. Фото: стоп-кадр

В соцсетях появилось видео момента, как мужчину, который залез на столб линии электропередач, ударило током. Ролик с шокирующими кадрами выложили очевидцы.

— Вы что творите, ребята?

— Я что сделаю, полезу за ним, что ли, туда? Толян, давай слазь нормально, — кричали его приятели.

Через секунду после этого раздалась вспышка — сибиряк наступил на провод — и крики свидетелей.

Напомним, трагедия произошла вечером в среду, 11 августа. Новосибирец, выпивая в компании, решил продемонстрировать свою отвагу и полез на столб ЛЭП. После того, как его ударило током, мужчина упал с высоты примерно пятого этажа. На место приезжала «скорая помощь», однако от удара током сибиряк скончался.

На видео присутствует шок-контент!

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