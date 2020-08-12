«Хуже обиженной бабы»: новосибирец опозорил в соцсетях любовника жены

Это фото любовника новосибирец выложил в посте. Фото: соцсети.

Обманутый муж, которому изменила неверная жена, решил отомстить ее любовнику: выложил в соцсетях пост с рассказом о похождениях соперника и супруги.

- У меня жена, двое детей. Бывало, ругались, расходились. А тут выяснилось что вот этот кавалер, сам к тому же женатый, и моя жена тайком встречаются. Причем жены даже знакомы между собой, - написал новосибирец. - От жены не ожидал такого предательства, конечно. Но и парень - молодец, своей жене рожки делает. Пробовал пообщаться, блокирует. Надеюсь, жена героя- любовника узнает. Спасибо, что семью разрушили. И отдельное спасибо жене за верность.

Тот самый пост. Фото: соцсети.

Пользователи соцсетей в комментариях особо не церемонились, хотя были и те, кто посочувстоввал:

- Хуже обиженной бабы.

- А сюда-то зачем написал? Поддержки от женщин надо?

- Пройдет, мужик, не переживай.

Правда, теперь из-за этого поста у новосибирца могут быть проблемы с законом:

- Любовник жены может подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. И если факт измены у обманутого мужа доказать не получится, то любовник может потребовать компенсацию морального вреда, - объяснила юрист Инесса Рябинина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru